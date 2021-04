I vaccini a mRNA possono alterare permanentemente il DNA? (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo Doug Corrigan, Ph.D., un biologo biochimico-molecolare, la ricerca sull’RNA del SARS-CoV-2 da parte degli scienziati di Harvard e del MIT ha implicazioni sul modo in cui i vaccini a mRNA potrebbero alterare in modo permanente il DNA genomico, secondo Doug Corrigan, un biologo biochimico-molecolare che afferma che sono necessarie ulteriori ricerche. Nell’ultimo anno, sarebbe proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo Doug Corrigan, Ph.D., un biologo biochimico-molecolare, la ricerca sull’RNA del SARS-CoV-2 da parte degli scienziati di Harvard e del MIT ha implicazioni sul modo in cui ipotrebberoin modo permanente ilgenomico, secondo Doug Corrigan, un biologo biochimico-molecolare che afferma che sono necessarie ulteriori ricerche. Nell’ultimo anno, sarebbe proviene da Database Italia.

