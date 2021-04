I consulenti del lavoro e Fonarcom per il rilancio delle politiche attive. Al via il corso su teorie e tecniche per l’orientamento degli adulti (Di venerdì 9 aprile 2021) Inaugurato questa mattina il primo corso di formazione su teorie e tecniche per l’orientamento degli adulti organizzato dalla Fondazione consulenti per il lavoro con il finanziamento del fondo interprofessionale Fonarcom. Con l’emergenza pandemica, le politiche attive per il rilancio dell’economia e del lavoro hanno assunto via via maggiore rilevanza. Il consulente del lavoro si è trovato di fronte a molteplici sfide in termini di aggiornamento continuo, cambiamenti nei processi e nei servizi tradizionali e di relazione con i clienti. Si assiste così a una progressiva estensione degli ambiti di intervento del professionista, nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Inaugurato questa mattina il primodi formazione superorganizzato dalla Fondazioneper ilcon il finanziamento del fondo interprofessionale. Con l’emergenza pandemica, leper ildell’economia e delhanno assunto via via maggiore rilevanza. Il consulente delsi è trovato di fronte a molteplici sfide in termini di aggiornamento continuo, cambiamenti nei processi e nei servizi tradizionali e di relazione con i clienti. Si assiste così a una progressiva estensioneambiti di intervento del professionista, nel ...

