Gli omosessuali non sono organismi geneticamente determinati (Di venerdì 9 aprile 2021) Un giovane cantante ha parlato dell'omosessualità come scelta. È stato aspramente contestato. Molti vivono l'omosessualità come condizione dettata da fattori biologici, determinanti fin dalla nascita il destino sessuale di una persona. Una posizione motivata, in parte, dalla preoccupazione di proteggere gli omosessuali da una visuale sociale correttiva che tratta la loro sessualità come vizio comportamentale. La preoccupazione ha motivazioni reali, la risposta scivola nella mistificazione. Mostra la capacità della norma di appropriarsi della critica che contrasta la sua logica alienante, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

