"Noi abbiamo un'enorme opportunità, abbiamo centinaia di vitigni e serve un'organizzazione. Questo manuale è uno strumento operativo che va nella direzione giusta". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, alla presentazione, dalla Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, del volume "Turismo del Vino in Italia. Storia, normativa e buone pratiche".

Ultime Notizie dalla rete : Garavaglia fatto Garavaglia, va fatto piano strategico enogastronomia Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, alla presentazione, dalla Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, del volume "Turismo del Vino in Italia. Storia, normativa e buone pratiche"...

Franceschini: il vino è parte dell'identità italiana ... di Dario Stefano e Donatella Cinelli Colombini, insieme ai ministri Patuanelli e Garavaglia. 'Il ... 'Nel Pnrr - ha aggiunto il ministro - abbiamo fatto molte proposte di recupero dei borghi, con cifre ...

