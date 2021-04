Dybala deve conquistarsi la Juventus | poi a maggio si tireranno le some

(Di venerdì 9 aprile 2021) Pauloè tornato in campo col botto contro il Napoli: ora ha un mese e poco più perlaIl futuro di Pauloè un foglio bianco ancora tutto da scrivere. Tanto dipenderà dal finale di stagione dell’attaccante argentino, che ha alcune gare a disposizione per dimostrare il suo valore e convincere laa puntare ancora su di lui. Tutto ruota attorno al rinnovo. Alla Joya è stato proposto un contratto da 10 milioni netti a stagione ma la proposta non è ancora stata accettata per ragioni economiche: le richieste sono infatti più alte. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come rivela Tuttosport, se ne riparlerà a. A stagione finita, infatti, la dirigenza capirà se potrà contare sugli introiti ...

Pirlo ha di sicuro salvato la panchina, maancora navigare a vista . Altri passi falsi da qui ... A decidere la gara col Napoli è stato Paulo, finalmente in campo dopo 87 giorni trascorsi ...D'Aversaaggiornare le varie disponibilità: per Cyprien lesione agli adduttori. Nessuna ... Pirlo ha ritrovatoche si candida per un posto al fianco di Ronaldo. In porta potrebbe toccare ...Il famoso giornalista annuncia di conoscere il futuro di Massimiliano Allegri, l'ex tecnico della Juventus è ormai pronto a tornare in pista.Nonostante il gol al Napoli Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus. La Joya partirà gratis nel 2022. Perdita economica ingente.