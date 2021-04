Credit Suisse, verso revisione condizioni clienti e riassetto divisione prime brokerage (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Credit Suisse sta inasprendo le condizioni finanziarie concesse ai fondi speculativi e alle società di servizio delle gestioni patrimoniali (family office), oltre a stare valutando una ristrutturazione della sua divisione di prime brokerage dopo il caso Archegos, che le ha fatto perdere quasi 4 miliardi di euro e l’ha costretta a tagliare dividendi e piani di riacquisto azioni. La banca svizzera avrebbe chiesto ai propri clienti di rivedere i requisiti di margine nei cosiddetti “swap agreement”, gli stessi usati da Bill Hwang nella gestione di Archegos Capital Management, secondo quanto riporta Bloomberg. In particolare, Credit Suisse sta passando da una marginalità statica a una dinamica, il che potrebbe costringere i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) –sta inasprendo lefinanziarie concesse ai fondi speculativi e alle società di servizio delle gestioni patrimoniali (family office), oltre a stare valutando una ristrutturazione della suadidopo il caso Archegos, che le ha fatto perdere quasi 4 miliardi di euro e l’ha costretta a tagliare dividendi e piani di riacquisto azioni. La banca svizzera avrebbe chiesto ai propridi rivedere i requisiti di margine nei cosiddetti “swap agreement”, gli stessi usati da Bill Hwang nella gestione di Archegos Capital Management, secondo quanto riporta Bloomberg. In particolare,sta passando da una marginalità statica a una dinamica, il che potrebbe costringere i ...

