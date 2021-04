Ciao Darwin | Terrance Miguel Hay | chi è il Padre Natura sudafricano

Leggi su ck12

(Di venerdì 9 aprile 2021) I protagonisti della trasmissione , carriera e curiosità. (screenshot video)Ha fatto impazzire il pubblico femminile in una puntata del programma televisivo, che vedeva la sfida Giovani contro Mature. Lui èHay, modello, originario di Cape Town, 26enne al momento della partecipazione al noto programma Mediaset. Le due capitane in quella puntata erano state rispettivamente Giovanna Rigato e Gloria Guida. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –>, Giovanna Rigato: chi è la capitana delle Giovani La sfida viene riproposta il 9 aprile 2021 in una puntata speciale della trasmissione– A grande richiesta. In sostanza, in queste settimane, vanno in onda ...