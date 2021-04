Ci hanno abbandonato! Protestare è sacrosanto

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 9 aprile 2021) di David Lisetti. In questi giorni si susseguono proteste in tutta Italia, a macchia di leopardo la gente scende in piazza e blocca le principali arterie di comunicazione. La popolazione è sfibrata e si sente abbandonata dalla politica, a ragion veduta, aggiungerei, perchéé effettivamente a roboanti parole non sono seguiti fatti. Per rinfrescare la memoria di tutti, elenco una piccola serie di promesse mancate: 1-Il Governo ha costretto migliaia di imprese ad adeguare gli standard sanitar promettendo aiuti a fondo perduto per sostenere le spese ma pochi mesi dopo sono stati tolti lasciando quindi tutto il costo dell’ammodernamento sanitario sulle spalle delle imprese. Il D.l. “Rilancio” con gli “Art. 95” e “Art.125” metteva a disposizione delle imprese due misure distinte di supporto economico per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L ‘ “Art. ...