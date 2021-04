Chiara Ferragni entra nel C d A di Tod’s | “Grazie per la fiducia come donna e come manager”

(Di venerdì 9 aprile 2021), nota influencer edigitale,a far parte del C.d.A. del gruppodi Diego della Valle. “Unirmi al grupposignifica dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo”. Cosìcommenta la decisione della societàdi inserirla nel consiglio di amministrazione dell’azienda. L’annuncio è L'articolo proviene da Consumatore.com.

A fare da assist alle azioni contribuisce ancora la notizia dell' ingresso dinel cda del gruppo. Il titolo in mattinata si è portato sui massimi da febbraio 2020. Con l'ingresso dell'...Finanziaria di Diego Della Valle, ha propostotra i componenti del CdA. La popolare influencer figura tra i consiglieri indipendenti.Chiara Ferragni, nota influencer e manager digitale, entra a far parte del C.d.A. del gruppo Tod’s di Diego della Valle. “Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle ...Chiara Ferragni entro nel cda di Tod's e a Piazza Affari i tioli della società di scarpe prendono il volo. Il rialzo si attesta al 12,26%. Il titolo in mattinata si è portato sui massimi da febbraio ...