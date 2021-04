Chi era il Principe Filippo (Di venerdì 9 aprile 2021) , il marito della Regina Elisabetta. La biografia e la vita privata del duca di Edimburgo. LONDRA (INGHILTERRA) – Il Principe Filippo è morto all’età di 99 anni. La notizia del decesso del duca di Edimburgo è stata comunicata dalla Casa Reale nella giornata di venerdì 9 aprile 2021. Nato il 10 giugno 1921 a Corfù, Filippo Mountbatten insieme alla famiglia dovette fuggire, stabilendosi in Francia. Nel 1928 il trasferimento in Inghilterra. Dopo aver fatto parte degli studi in Germania, Filippo entrò nella Royal Navy, diplomandosi l’anno successivo al Britannia Royal Naval College di Dartmouth come miglior cadetto del suo corso. Durante la Seconda Guerra Mondiale, con il grado di tenente, fu inviato nel Mediterraneo e dell’Oceano Indiano: si trovava nella baia del Giappone nel momento della resa nipponica. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) , il marito della Regina Elisabetta. La biografia e la vita privata del duca di Edimburgo. LONDRA (INGHILTERRA) – Ilè morto all’età di 99 anni. La notizia del decesso del duca di Edimburgo è stata comunicata dalla Casa Reale nella giornata di venerdì 9 aprile 2021. Nato il 10 giugno 1921 a Corfù,Mountbatten insieme alla famiglia dovette fuggire, stabilendosi in Francia. Nel 1928 il trasferimento in Inghilterra. Dopo aver fatto parte degli studi in Germania,entrò nella Royal Navy, diplomandosi l’anno successivo al Britannia Royal Naval College di Dartmouth come miglior cadetto del suo corso. Durante la Seconda Guerra Mondiale, con il grado di tenente, fu inviato nel Mediterraneo e dell’Oceano Indiano: si trovava nella baia del Giappone nel momento della resa nipponica. ...

Advertising

paoloroversi : Ascoltare #Draghi è un piacere: preparato, puntuale, anche ironico. Davvero un anno (luce) rispetto a chi c'era pri… - stanzaselvaggia : Ricordo sommessamente che la tv italiana (Chi l’ha visto) ha cercato quella russa e non il contrario, senza aspetta… - CarloCalenda : Del milione di posti di lavoro persi durante pandemia, il 44% era di under 34. Proponiamo +600% di diplomati ITS (… - katiank : Quasi cento anni di storia. Finisce un'era. Addio #Filippo (una lacrimuccia per chi, come me, ha seguito le vicende… - occhio_notizie : Morto il principe #Filippo, marito della regina Elisabetta II: ecco chi era -