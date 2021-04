Binter sbarca a Torino Airport (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – La compagnia aerea spagnola Binter ha annunciato l’avvio di collegamenti tra l’Aeroporto di Torino e le isole Canarie che saranno operati il martedì e il sabato nel periodo 1° luglio -15 ottobre, con i nuovi aeromobili Embraer E195-E2. Binter opera anche i voli da Venezia e le città francesi di Tolosa, Marsiglia e Lille. Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – La compagnia aerea spagnolaha annunciato l’avvio di collegamenti tra l’Aeroporto die le isole Canarie che saranno operati il martedì e il sabato nel periodo 1° luglio -15 ottobre, con i nuovi aeromobili Embraer E195-E2.opera anche i voli da Venezia e le città francesi di Tolosa, Marsiglia e Lille.

Advertising

michelabambina : La spagnola Binter sbarca in Italia, da luglio voli tra Venezia e le Canarie - infoiteconomia : La spagnola Binter sbarca in Italia, da luglio voli tra Venezia e le Canarie - Gazzettino : Nuova compagnia spagnola 'sbarca' al Marco Polo: da luglio collegamenti con le Canarie #Binter - AvioMediaNet : La compagnia aerea @BinterCanarias sbarca in Italia e annuncia nuovi voli da Gran Canaria a @torinoairport e… -

Ultime Notizie dalla rete : Binter sbarca Binter sbarca a Torino Airport Binter opera anche i voli da Venezia e le città francesi di Tolosa, Marsiglia e Lille .

Nuova compagnia spagnola 'sbarca' al Marco Polo: da luglio collegamenti con le Canarie Per tutte le rotte, Binter offre infatti il vantaggio di poter raggiungere come mèta una delle Canarie, senza costi aggiuntivi, usufruendo di voli in connessione e approfittando dei 170 collegamenti ...

Binter sbarca a Torino Airport ilmessaggero.it Binter sbarca a Torino Airport La compagnia aerea spagnola Binter ha annunciato l’avvio di collegamenti tra l’Aeroporto di Torino e le isole Canarie che saranno operati il ...

La compagnia spagnola Binter atterra a Torino: da luglio voli per le Canarie (SiViaggia) La spagnola Binter sbarca in Italia, da luglio voli tra Venezia e le Canarie I voli saranno operati il lunedì e il mercoledì da/per l'aeroporto di Venezia, il martedì e il sabato da/per ...

opera anche i voli da Venezia e le città francesi di Tolosa, Marsiglia e Lille .Per tutte le rotte,offre infatti il vantaggio di poter raggiungere come mèta una delle Canarie, senza costi aggiuntivi, usufruendo di voli in connessione e approfittando dei 170 collegamenti ...La compagnia aerea spagnola Binter ha annunciato l’avvio di collegamenti tra l’Aeroporto di Torino e le isole Canarie che saranno operati il ...(SiViaggia) La spagnola Binter sbarca in Italia, da luglio voli tra Venezia e le Canarie I voli saranno operati il lunedì e il mercoledì da/per l'aeroporto di Venezia, il martedì e il sabato da/per ...