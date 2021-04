Balenciaga e Alexander McQueen | stop allo sfruttamento animale

(Di venerdì 9 aprile 2021) In un mondo che sta diventando sempre più green, anche la moda deve necessariamente adattarsi a questi standard e deve cercare di adeguare la sua produzione sul minimo spreco di risorse. Loè uno dei temi più cari alle maison e, dopo altri brand, anche Belenciaga eoptano per l’abbandono delle pellicce. La società si sta evolvendo e, di pari passo, anche l’Alta moda sta adeguando Articolo completo: dal blog SoloDonna

ombre_e_luci : Gli stilisti di lusso Alexander McQueen e Balenciaga annunciano politiche aziendali “fur-free” - annalisasanti : RT @HSIItalia: “Ogni grande nome della moda che dice addio alle #pellicce, come hanno fatto Alexander McQueen e Balenciaga, manda un messag… - HSIItalia : “Ogni grande nome della moda che dice addio alle #pellicce, come hanno fatto Alexander McQueen e Balenciaga, manda… - RobRe62 : RT @lifegate:Un'ottima notizia! Ma manca ancora qualcuno all'appello ?? - cristinalove79 : RT @lifegate: Un'ottima notizia! Ma manca ancora qualcuno all'appello ?? -

