Alice Merton presenta il singolo da vertigini dell’autrice di “No Roots”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Disco d’oro negli Stati Uniti e in Italia. Disco di platino in Germania, Austria, Francia, Polonia, Svizzera, Turchia, e ancora doppio disco di platino in Italia. Più di 500 milioni di stream. Anche se sovente i dati vengono gridati vigorosamente al megafono per gettare fumo negli occhi, non è questo il caso. I numeri del palmares dili citiamo da subito per sottolineare un concetto: il suo è stato uno degli esordi discografici più brucianti da almeno dieci anni a questa parte. Con “No” (2017), la cantautrice metà inglese e metà tedesca ha lasciato un segno indelebile, dimostrando che la qualità in musica fa ancora notizia. Per la serie: se non avete mai sentito questa canzone significa che siete in viaggio per la spedizione segreta su Marte finanziata da Elon Musk! Dopo aver dato seguito al successo ...