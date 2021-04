WhatsApp lancia gli sticker dedicati ai vaccini (Di giovedì 8 aprile 2021) Dei nuovi sticker , stavolta con un tema di stretta attualità come la campagna vaccinale , sono stati da poco rilasciati su WhatsApp. Gli adesivi potranno essere usati sia sui dispositivi iOS che su ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Dei nuovi, stavolta con un tema di stretta attualità come la campagna vaccinale , sono stati da poco rilasciati su. Gli adesivi potranno essere usati sia sui dispositivi iOS che su ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp lancia WhatsApp lancia gli sticker dedicati ai vaccini Non è la prima volta che l'app di messaggistica lancia degli adesivi legati alla pandemia . Già nel 2020, a inizio emergenza, si poteva trovare su WhatsApp un pacchetto di sticker chiamato "Insieme a ...

Covid, Whatsapp lancia gli stickers sui vaccini per dare speranza

WhatsApp lancia gli sticker dedicati ai vaccini si possono leggere le motivazioni che hanno spinto WhatsApp al lancio di questi nuovi sticker. “Questi adesivi – si legge sul blog – sono stati ideati con lo scopo di aiutare gli utenti a comunicare ...

