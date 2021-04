Volley in lutto | è morto Michele Pasinato

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 8 aprile 2021)all’età di 52 anni. E’ stato campione del mondo nel 1998 con Velasco in panchina. ROMA –in. E’all’età di 52 anni. L’atleta azzurro si è spento, come riportato dal Corriere della Sera, dopo una lunga malattia nella giornata di giovedì 8 aprile 2021. La notizia della scomparsa è stata appresa con molto dolore dall’intero mondo pallavolistico italiano. Il campione sarà ricordato nel prossimo turno di campionato, ma non si esclude la possibilità di un ulteriore evento al termine della pandemia per consentire anche ai suoi tifosi di farlo salutare per l’ultima volta. Chi eraNato a Cittadella (Padova) il 13 marzo 1969, ...