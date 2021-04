Vaccini Covid, Palù: in Italia in arrivo 17 mln di dosi Pfizer e 7 - 10 J&J (Di giovedì 8 aprile 2021) Giorgio Palù , presidente dell'Aifa , rassicura sui numeri del vaccino in Italia. "Nel secondo trimestre sono in arrivo 17 milioni di dosi Pfizer , 7 - 10 milioni di J&J a fine aprile. Quindi abbiamo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Giorgio, presidente dell'Aifa , rassicura sui numeri del vaccino in. "Nel secondo trimestre sono in17 milioni di, 7 - 10 milioni di J&J a fine aprile. Quindi abbiamo ...

Advertising

SusannaCeccardi : Giani ha chiesto scusa. Ha detto che gli errori si possono fare e sulla vicenda dei mancati vaccini agli over 80 se… - marcodimaio : 'Tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta'… - sole24ore : Covid e fake news, in un anno rimossi 22.400 tweet. E ora Twitter vigilerà anche sui vaccini - pborghilivorno : #coronavirus #riformedafare Errori sui vaccini e chiusure in ritardo, perché in Italia si muore di più per Covid - monica_perico : RT @Antonio_Caramia: ?? #Varianteinglese #B117: ??70% più contagiosa ??60% più letale ?I vaccini sono efficaci ?Basso rischio di reinfezione… -