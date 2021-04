Theo Hernandez | il workout della sua ragazza Zoe Cristofoli è devastante

(Di giovedì 8 aprile 2021) Zoe, fidanzata del terzino del Milan, ha pubblicato un video mentre è alle prese con i suoi durissimi allenamenti. Ecco i suoi esercizi per mantenersi in forma. Intanto Hauge svela un retroscena molto interessante su...

Advertising

NandoPiscopo1 : RT @LaGiunglaTwitch: Questa sera alle 22:00 siamo Live ???? Tanti i temi che tratteremo, da Donnarumma e Raiola a Insigne e Romagnoli, il pe… - LorenzoPTX : RT @LaGiunglaTwitch: Questa sera alle 22:00 siamo Live ???? Tanti i temi che tratteremo, da Donnarumma e Raiola a Insigne e Romagnoli, il pe… - gilnar76 : #Milan femminile, la dedica di Theo Hernandez: «Stessa passione» – FOTO #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - aboutgaia : RT @martisshe: un gruppo di juventine e come foto profilo c’è theo hernandez - martisshe : un gruppo di juventine e come foto profilo c’è theo hernandez -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez

#Mismapasion è così diventato in poche ore uno dei principali trendtopic sulla rete e tra gli ultimi ad accodarsi c'è anche il difensore del Milan, che postato sulla propria pagina ...In difesa, con Calabria out, spazio a Dalot esulle fasce e con Kjaer - Tomori come coppia centrale. Parma - Milan, le probabili formazioni Queste le probabili formazioni di Parma - ...Il suo momento va sfruttato. Zero dubbi su Theo Hernandez nonostante il momento negativo. Da un momento all'altro può tornare il vecchio Theo, specie a Parma dove ha già segnato. Gosens sta bene, era ...Theo Hernandez ha voluto celebrare il lavoro svolto dal Milan femminile mostrando un collage di due foto delle due formazioni rossonere intente a festeggiare dopo un gol realizzato. «Stessa passione» ...