The Offspring, la meritata colpevolezza di Smash | Memories (Di giovedì 8 aprile 2021) Se sei un adolescente degli anni '90 e vivi in Italia ti rendi conto che dai canali mainstream arriva nuovamente qualcosa di buono. Smash degli Offspring è quel "nuovamente", perché il mondo sta incassando diversi colpi difficili da digerire: intorno a te ci sono gli 883 con le loro canzoni ribelli ("Ma perché non ti fai mai i ca**i tuoi?"), ci sono i Litfiba nella peggiore decade della loro carriera e il remix di Gam Gam è appena entrato nella tua vita. Devi sapere che, però, dall'altra parte del mondo il grunge ha rimesso le cose a posto e ha dato vigore ...

