Serie B | oggi inizia la 33a giornata Il programma completo

(Di venerdì 9 aprile 2021)si apre la 33adiB con l’anticipo tra Reggiana ed Empoli, finalmente è tempo di rientro in campo per i toscani dopo le due gare non disputate a causa del cluster di Covid-19. Ecco ildel turno: VENERDI’ 9 APRILE Reggiana-Empoli alle 21.00 SABATO 10 APRILE Ascoli-Monza alle 14.00 Brescia-Pescara alle 14.00 Cremonese-Pordenone alle 14.00 Entella-Salernitana alle 14.00 Lecce-Spal alle 14.00 Frosinone-Cittadella alle 16.00 DOMENICA 11 APRILE Reggina-Vicenza alle 15.00 Venezia-Cosenza alle 19.00 LUNEDI’ 12 APRILE Chievo-Pisa alle 19.00 Foto: Lega B Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

