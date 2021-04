Salvini a Draghi: “Riaprire nei territori in cui i dati sanitari lo consentono” (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l’incontro tenutosi tra il segretario della Lega Matteo Salvini ed il premier Mario Draghi, arriva il si alla riapertura laddove i dati lo consentono Il segretario della Lega, Matteo Salvini ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere che vi sia consentita la ripartenze di alcune attività proponendo nuovi protocolli laddove necessari, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l’incontro tenutosi tra il segretario della Lega Matteoed il premier Mario, arriva il si alla riapertura laddove iloIl segretario della Lega, Matteoha incontrato il presidente del Consiglio Marioper chiedere che vi sia consentita la ripartenze di alcune attività proponendo nuovi protocolli laddove necessari, L'articolo proviene da Inews.it.

