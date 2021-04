Roma, Kumbulla: «Il mio cuore è ad Amsterdam» (Di giovedì 8 aprile 2021) Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha incitato i compagni in vista della sfida di Europa League contro l’Ajax: le sue parole Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha incitato i compagni in vista della sfida di Europa League contro l’Ajax. Il post pubblicato su Instagram. «Più uniti che mai, come la squadra che siamo sempre stati. Stasera il mio cuore sarà lì con voi ragazzi. In bocca al lupo a tutti! Daje Roma!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Marash, difensore della, ha incitato i compagni in vista della sfida di Europa League contro l’Ajax: le sue parole Marash, difensore della, ha incitato i compagni in vista della sfida di Europa League contro l’Ajax. Il post pubblicato su Instagram. «Più uniti che mai, come la squadra che siamo sempre stati. Stasera il miosarà lì con voi ragazzi. In bocca al lupo a tutti! Daje!». Leggi su Calcionews24.com

