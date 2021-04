Resident Evil Village seconda demo tra pochissimo? Compaiono indizi sul PSN

(Di giovedì 8 aprile 2021) Manca un mese all'uscita die, sebbene Capcom abbia confermato che è in arrivo una, non hanno ancora fissato una data di uscita definitiva. Tuttavia, sembra che potrebbe essere pubblicata abbastanza presto, stando a una serie di file scoperti su PSN. Per essere precisi, quattro nuovi SKU (USA, Giappone, Europa e Asia) sono stati caricati nella vetrina digitale, tutti denominati "Gameplay" (Biohazard in Giappone). Come precedentemente confermato da Capcom, il titolo dellaconferma che questa sarà incentrata esclusivamente sul gameplay, a differenza della precedenteMaiden. Ladovrebbe pesare circa 10 GB dalle ...

