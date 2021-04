Recovery Plan, Draghi “Forte discontinuità in alcune aree” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Molti si chiedono se questo Piano sia in continuità o meno con il precedente: è certamente in continuità in alcune aree dove la discontinuità non aveva nessun motivo di esserci, ed è in Forte discontinuità in altre aree”. Così, secondo quanto si apprende, il premier Mario Draghi, durante l’incontro con Regioni, Anci e Upi sul Recovery Plan.“Le sfide che abbiamo davanti si vincono solo insieme, voi siete le nostre antenne sul territorio, quelli più vicini ai cittadini”, ha aggiunto Draghi.“Il rapporto tra Governo e Regioni deve essere di collaborazione altrimenti queste sfide non si vincono”, ha proseguito il premier, che in riferimento al Pnrr ha sottolineato come si tratti di “un pacchetto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Molti si chiedono se questo Piano sia in continuità o meno con il precedente: è certamente in continuità indove lanon aveva nessun motivo di esserci, ed è inin altre”. Così, secondo quanto si apprende, il premier Mario, durante l’incontro con Regioni, Anci e Upi sul.“Le sfide che abbiamo davanti si vincono solo insieme, voi siete le nostre antenne sul territorio, quelli più vicini ai cittadini”, ha aggiunto.“Il rapporto tra Governo e Regioni deve essere di collaborazione altrimenti queste sfide non si vincono”, ha proseguito il premier, che in riferimento al Pnrr ha sottolineato come si tratti di “un pacchetto di ...

Recovery: Draghi a Regioni, modello organizzativo Pnrr prevede due livelli legati tra loro Roma, 08 apr 17:34 - A quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell'incontro con le Regioni e gli Enti locali sul Recovery plan ha illustrato...

Recovery Plan, Draghi “Forte discontinuità in alcune aree” ROMA (ITALPRESS) – “Molti si chiedono se questo Piano sia in continuità o meno con il precedente: è certamente in continuità in alcune aree dove la discontinuità non aveva nessun motivo di esserci, ed ...

