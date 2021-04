Queer As Folk: al via la produzione di un reboot della serie su Peacock (Di giovedì 8 aprile 2021) La rivoluzionaria serie tv gay Queer as Folk dei primi anni 2000 sta per tornare in TV con una veste completamente nuova. Peacock, il servizio di streaming della NBC, ha ordinato la produzione del reboot della serie, che sarà composta da otto episodi. Stephen Dunn, il creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo ha dichiarato: Queer as Folk era più di uno show, era una voce innovativa e necessaria per così tante persone. La nuova versione di Stephen per Peacock arriva in un altro momento chiave della nostra cultura. Dunn ha poi aggiunto: Si tratta di un onore surreale adattare la famosa serie di Russell T. Davies. Quando lo show è andato in ... Leggi su sicksadworld (Di giovedì 8 aprile 2021) La rivoluzionariatv gayasdei primi anni 2000 sta per tornare in TV con una veste completamente nuova., il servizio di streamingNBC, ha ordinato ladel, che sarà composta da otto episodi. Stephen Dunn, il creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo ha dichiarato:asera più di uno show, era una voce innovativa e necessaria per così tante persone. La nuova versione di Stephen perarriva in un altro momento chiavenostra cultura. Dunn ha poi aggiunto: Si tratta di un onore surreale adattare la famosadi Russell T. Davies. Quando lo show è andato in ...

