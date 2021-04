Paola, chi è l’attrice sorella di Giulia Michelini (Di giovedì 8 aprile 2021) Paola è la sorella di Giulia Michelini, che stasera vedremo tra i protagonisti del film “Cado Dalle Nubi” in onda su Canale 5 dalle 21:40. La pellicola del 2009 ha segnato il debutto di Checco Zalone sul grande schermo, nei panni di un giovane che lascia la Puglia con il sogno di sfondare nel mondo della musica. Nata a Milano nel 1980, Paola Michelini consegue a Roma la maturità al liceo classico per poi ottenere il diploma all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2003. Negli anni dell’adolescenza si appassiona già alla recitazione, frequentando il corso del Teatro Dei Cocci insieme ad Elio Germano. Per la sua interpretazione di un monologo di Sarah Kane vince il Premio Salvo Randone nel 2003. L’anno successivo studia al Lee Strasberg Theatre Institute di New ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)è ladi, che stasera vedremo tra i protagonisti del film “Cado Dalle Nubi” in onda su Canale 5 dalle 21:40. La pellicola del 2009 ha segnato il debutto di Checco Zalone sul grande schermo, nei panni di un giovane che lascia la Puglia con il sogno di sfondare nel mondo della musica. Nata a Milano nel 1980,consegue a Roma la maturità al liceo classico per poi ottenere il diploma all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2003. Negli anni dell’adolescenza si appassiona già alla recitazione, frequentando il corso del Teatro Dei Cocci insieme ad Elio Germano. Per la sua interpretazione di un monologo di Sarah Kane vince il Premio Salvo Randone nel 2003. L’anno successivo studia al Lee Strasberg Theatre Institute di New ...

