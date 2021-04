Ora Dazn e Sky fanno a pungi anche sulla serie B (Di giovedì 8 aprile 2021) Dazn sfida Sky anche sulla serie B MF – Milano Finanza, pagina 13, di Andrea Montanari. Partita doppia quella tra Dazn e Sky, una sfida infinita che si gioca ora non solo sui diritti tv della serie A (l’Ott – over the top – si è aggiudicato 10 match di cui sette in esclusiva, ma tre partite al momento sono congelate), ma anche su quelli della B. anche la serie cadetta deve lanciare la gara per le immagini del triennio 2021-2024. La piattaforma streaming, che ha l’esclusiva per la B (ha pagato 22 milioni all’anno per il periodo 2018-2021), intende partecipare all’asta e provare a fare la doppietta, nonostante si sia impegnata per 840 milioni all’anno (340 milioni garantiti dal partner commerciale Tim) con la Confindustria del ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 aprile 2021)sfida SkyB MF – Milano Finanza, pagina 13, di Andrea Montanari. Partita doppia quella trae Sky, una sfida infinita che si gioca ora non solo sui diritti tv dellaA (l’Ott – over the top – si è aggiudicato 10 match di cui sette in esclusiva, ma tre partite al momento sono congelate), masu quelli della B.lacadetta deve lanciare la gara per le immagini del triennio 2021-2024. La piattaforma streaming, che ha l’esclusiva per la B (ha pagato 22 milioni all’anno per il periodo 2018-2021), intende partecipare all’asta e provare a fare la doppietta, nonostante si sia impegnata per 840 milioni all’anno (340 milioni garantiti dal partner commerciale Tim) con la Confindustria del ...

