Navalny in carcere: peggiorano le sue condizioni di salute (Di giovedì 8 aprile 2021) Sembrano peggiorare le condizioni di salute in carcere dell’oppositore del Cremlino Aleksej Navalny. Secondo il suo avvocato, Navalny avrebbe iniziato a perdere la sensibilità alle mani. L’oppositore si trova già da alcuni giorni presso la struttura sanitaria del carcere per febbre, tosse e difficoltà respiratorie. La scorsa settimana aveva anche iniziato uno sciopero della fame Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Sembrano peggiorare lediindell’oppositore del Cremlino Aleksej. Secondo il suo avvocato,avrebbe iniziato a perdere la sensibilità alle mani. L’oppositore si trova già da alcuni giorni presso la struttura sanitaria delper febbre, tosse e difficoltà respiratorie. La scorsa settimana aveva anche iniziato uno sciopero della fame

Advertising

LiaQuartapelle : Mentre Putin firma una legge per garantirsi di restare presidente fino al 2036, @navalny viene ricoverato in una in… - marcodimaio : Alexei #Navalny ancora vittima di soprusi e abusi in #Russia. Dal suo arrivo in carcere ha perso 8kg, già prima del… - Agenzia_Ansa : Alexei Navalny è stato trasferito dal carcere ad una struttura medica carceraria perché affetto da 'difficoltà resp… - Billa42_ : Navalny in carcere: peggiorano le sue condizioni di salute - sergioverolebo1 : RT @Agenzia_Ansa: L'oppositore russo in carcere Alexey Navalny ha una doppia ernia del disco: lo ha detto la sua avvocata, Olga Mikhailova,… -