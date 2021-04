Musetti, che impresa a Cagliari! Vince la battaglia (anche di nervi) con Evans (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo Musetti da paura. All'Atp 250 di Cagliari lotta, sbaglia, recupera e Vince al terzo set dopo un tie break da fibrillazione dove si trova sotto 5 - 2, annulla quattro match point, rimonta e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzoda paura. All'Atp 250 di Cagliari lotta, sbaglia, recupera eal terzo set dopo un tie break da fibrillazione dove si trova sotto 5 - 2, annulla quattro match point, rimonta e ...

Advertising

mary_mag76 : Al di là di quello che sarà il futuro, per me sei speciale ?? #Musetti - GiuseppeLaforza : @GeorgeSpalluto Direi che la notizia di oggi è il balzo in avanti fatto da Lorenzo in termini di mentalità. Partita… - Maxpar68 : RT @antogar78: Lorenzo #musetti da CAMPIONE! Annulla 4 match point a #Evans (testa di serie numero 1) con coraggio e classe e vince 10-8 al… - Ilsuperbo89 : È quasi impossibile pensare che a 19 anni ci sia un tennista capace d'interpretare il Tennis come un artista. Capac… - Ilsuperbo89 : RT @Eurosport_IT: Altra prestazione da incorniciare per Lorenzo #Musetti al #SardegnaOpen. Che crescita per l'azzurro! ??????? ? -