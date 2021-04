Milan | inattesa svolta nella “carriera” di Zlatan Ibrahimovic

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’attaccante delfarà l’attore nel nuovo film della saga di Asterix e Obelix, interpreterà il legionario romano “Antivirus” Attaccante, showman e ora anche attore. Quando si parla dimeglio non dare nulla per scontato. Sul palco di Sanremo, il calciatore delaveva svelato il suo desiderio: “Mi piacerebbe fare l’attore”. Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Una sofferenzache ha rischiato di trasformarsi in beffa quando Theo consegna Quagliarella la palla dello 0 - 1. A tenerlo in gara è il cartellino rosso ad Adrien Silva che dà alla ...... ma a preoccupare il tecnico salentino è arrivata anche un'notizia dalla Spagna in chiave calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Don Balon', infatti,Skriniar , uno dei ...L’attaccante rossonero, in attesa del rinnovo del contratto, ha deciso di provare anche con il cinema: sarà «Antivirus» nella prossima avventura dei Galli più famosi del grande schermo ...La Roma, in attesa di prendere una decisione sul futuro di Fonseca, lavora per rinforzare la rosa. Il mercato estivo ruoterà intorno al reparto avanzato, L'attaccante della Fiorentina nel mirino di Pi ...