Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di giovedì 8 aprile 2021) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 134 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 14 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 120 centri. Completa il podio il polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, che con 73 goal ha superato l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, fermatosi a 71 reti in carriera nel massimo torneo continentale. Alle sue spalle troviamo l’attaccante francese ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021): quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Leall-Cristiano Ronaldo domina la classifica deidi sempre in. Sono 134 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 14 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 120 centri. Completa il podio il polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, che con 73 goal ha superato l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, fermatosi a 71 reti in carriera nel massimo torneo continentale. Alle sue spalle troviamo l’attaccante francese ...

