Meteo, le previsioni di venerdì 9 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella giornata di venerdì 9 aprile il bel tempo e il sole saranno prevalenti al Centro-Sud, ma al Nord la nuvolosità sarà in graduale aumento. Cielo particolarmente nuvoloso al Nordovest e poi su Sardegna e coste toscane in tarda serata (IL Meteo). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella giornata diil bel tempo e il sole saranno prevalenti al Centro-Sud, ma al Nord la nuvolosità sarà in graduale aumento. Cielo particolarmente nuvoloso al Nordovest e poi su Sardegna e coste toscane in tarda serata (IL).

Advertising

Alfonso0070 : RT @meteoincalabria: Previsioni meteo in Calabria per il giorno 08/04/2021 - valtellinatweet : Torna a piovere dopo settimane, neve fino ai 1.600 metri - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di venerdì 9 aprile - meteoredit : Ecco le previsioni #meteo per i prossimi giorni: come sarà il tempo nel fine settimana? E dopo? #8aprile - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA -