Mafia, frodi fiscali e soldi in nero a Gabriel Garko: in manette la cantante Ana Bettz (Di giovedì 8 aprile 2021) La cantante e imprenditrice Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, è stata arrestata con l'accusa di aver messo in piedi un'associazione a delinquere operante nel settore petrolifero per aggirare il fisco. ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Lae imprenditrice Anna Bettozzi, in arte Ana, è stata arrestata con l'accusa di aver messo in piedi un'associazione a delinquere operante nel settore petrolifero per aggirare il fisco. ...

Advertising

SabrinaSunny24 : RT @GDS_it: #Mafia e frodi sui prodotti petroliferi, settanta arresti in tutta Italia e sequestri per un miliardo - GDS_it : #Mafia e frodi sui prodotti petroliferi, settanta arresti in tutta Italia e sequestri per un miliardo… -