Lucertolone di quasi due metri di lunghezza tra gli scaffali di un supermercato | paura tra gli avventori

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ha dell’incredibile quanto accaduto in Thailanda in un negozio 7-Eleven dove gli acquirenti si sono trovati davanti a undiduedi, che si sta aggirando tra glidel negozio. Le fotografie postate sui social hanno fatto il giro del mondo in brevissimo tempo. L’enorme animale si è messo a scavalcare i variin cerca di cibo. Solo le foto sono davvero agghiaccianti e di sicuro è uno spettacolo che nessuno vorrebbe mai vedere. Il monitor presente all’interno del 7-Eleven di Nakhon Pathom in Thailandia ha registrato l’enorme lucertola aggirarsi tra gli. A quanto risulta l’animale sarebbe uscito da un canale nei pressi del negozio prima di infilarvisi dentro. Il testimone dell’accaduto, Narumpa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lucertolone quasi

Periodico Italiano

...una storia d'amore freak. Più dell'originale del '33 di Merian C. Cooper, eccentrico ... maniacalmente, i giapponesi - se non quel drago del mito vestito da, appunto, estrema ...... con in primis la Toho , detentrice dei diritti su Godzilla, che molto spesso si occupavano...nonostante il buon numero di fans non è mai riuscita a rivaleggiare con il più celebre), ...Da “Tarzan” a sexy geologo in “Godzilla vs Kong”, ecco il super allenamento dell'attore svedese Alexander Skarsgard ...Scopriamo cosa sono i Kaiju! Creature immense e dall'enorme potere, esseri che possono venire anche identificati con delle vere e proprie divinità!