Lazio zona arancione per un’altra settimana, “Rt a 0.9” (Di giovedì 8 aprile 2021) Lazio zona arancione ancora per una settimana grazie all’indice “Rt a 0.9”. A dirlo è l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato, ospite oggi di ‘TimeLine’ su SkyTg24, che conferma così la fascia con meno regole, misure, restrizioni e divieti per il Lazio a guida Zingaretti. Per la Regione quindi “non ci sarà nessun cambio di fascia, rimarrà arancione. Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione come i tassi di incidenza su 100mila abitanti. Permane una situazione di pressione sulla rete ospedaliera venendo da un Rt a 1.3 però ci sono le condizioni per rimanere in arancione”, ha spiegato D’Amato. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni già programmate con AstraZeneca, “noi ci atteniamo a quello che viene indicato a livello nazionale e c’è una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021)ancora per unagrazie all’indice “Rt a 0.9”. A dirlo è l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato, ospite oggi di ‘TimeLine’ su SkyTg24, che conferma così la fascia con meno regole, misure, restrizioni e divieti per ila guida Zingaretti. Per la Regione quindi “non ci sarà nessun cambio di fascia, rimarrà. Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione come i tassi di incidenza su 100mila abitanti. Permane una situazione di pressione sulla rete ospedaliera venendo da un Rt a 1.3 però ci sono le condizioni per rimanere in”, ha spiegato D’Amato. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni già programmate con AstraZeneca, “noi ci atteniamo a quello che viene indicato a livello nazionale e c’è una ...

