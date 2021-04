Laura Boldrini | “La malattia è parte della mia vita Mi ricovero”

(Di giovedì 8 aprile 2021)ha annunciato ilin ospedale, in vista di un imminente intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi nelle prossime ore. Il post è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook, poi diffuso anche tramite Twitter. “Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo lafama non si è mai pronti ad affrontarla”. Le paroleemanano una naturale umanità. Quella di chi si ritrova ad affrontare un male e che si prepara a un lungo “cammino di cure e riabilitazione“, come ha specificato lei stessa nel post. L’ex PresidenteCamera e attuale parlamentare del Partito Democratico non è entrata nel ...

Advertising

Giorgiolaporta : Basta con gli spot con le mamme che servono a tavola la colazione. Sono queste le crociate di Laura #Boldrini del… - repubblica : Pd, Laura Boldrini annuncia sui social: 'E' arrivata la notizia che più temevo, dovrò operarmi' - DSantanche : 'Per 2mila euro? Ma siamo seri...'. La Boldrini sprezzante sulla colf. La paladina dei più deboli dai salotti radic… - radiosilvana : @DavePollak4 @NinaRicci_us @Ninanina1215 @RadioSavana Al massimo in risposta a quello che di solito mi attribuite.… - olga453901841 : RT @Gazzettino: #laura boldrini ricoverata: «Devo sottopormi a un intervento. Ho paura? Sì» -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Boldrini

Roma -, ex presidente della Camera dei Deputati, e oggi deputata del Pd, ha annunciato su Facebook di essere malata e di doversi sottoporre tra poche ore a un intervento chirurgico. 'Dopo ...Genova " L'ex presidente della Camera dei Deputati e attuale parlamentare del Pdha annunciato con un post su Facebook la sua malattia e l'imminente ricovero in ospedale per un'operazione: "Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi ...Laura Boldrini, ex presidente della Camera, ha annunciato su Facebook che dovrà operarsi e poi fare un percorso di cure e riabilitazione ...«E' arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della mia vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere operata e mi aspetta ...