L’app Dov’è ora permette di rintracciare anche prodotti non Apple

Leggi su wired

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Foto: Chipolo)È ufficiale l’apertura delnonche potranno essere rintracciati attraverso l’utile servizio di localizzazione da remoto. La società californiana ha infatti esteso la compatibilità a gadget che spaziano da piccoli tracker come il nuovo Chipolo One, cuffie bluetooth fino a determinati modelli di eBike che confluiscono nel tab “Accessori” dellicazione. Scopriamo come funziona e quali sono i dispositivi per ora compatibili. Il serviziofunziona grazie i milioni di dispositividiffusi in tutto il mondo per allestire un di network capillare di comunicazione sicura, anonima e a breve raggio che sfrutta il collegamento bluetooth a basso consumo (le – low energy). Ogni dispositivo che partecipa ...