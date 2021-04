Jurassic World commenta il video della lucertola gigante a Bangkok: "Non eravamo noi" (Di giovedì 8 aprile 2021) L'account social di Jurassic World è intervenuto sul video virale della lucertola gigante in un supermercato di Bangkok e si è dichiarato estraneo ai fatti. Il video che ritrae una lucertola gigante assaltare un supermercato di Bangkok è diventato virale nelle ultime ore. Immediatamente, l'account social ufficiale di Jurassic World ha sfruttato l'occasione per intervenire e dichiarare la propria estraneità ai fatti. Attraverso il proprio profilo Instagram, Jurassic World ha dichiarato: "Non eravamo noi!". Evitate, quindi, di dare la colpa ai velociraptor o all'Indominus Rex! Nonostante la dichiarazione di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021) L'account social diè intervenuto sulviralein un supermercato die si è dichiarato estraneo ai fatti. Ilche ritrae unaassaltare un supermercato diè diventato virale nelle ultime ore. Immediatamente, l'account social ufficiale diha sfruttato l'occasione per intervenire e dichiarare la propria estraneità ai fatti. Attraverso il proprio profilo Instagram,ha dichiarato: "Nonnoi!". Evitate, quindi, di dare la colpa ai velociraptor o all'Indominus Rex! Nonostante la dichiarazione di ...

Jurassic World commenta il video della lucertola gigante a Bangkok: "Non eravamo noi" L'account social di Jurassic World è intervenuto sul video virale della lucertola gigante in un supermercato di Bangkok e si è dichiarato estraneo ai fatti. NOTIZIA di MATTEO MARESCALCO — 08

