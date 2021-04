Immobile alla ricerca del gol: "Mi devo sbloccare" (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA - " Passami la palla davanti alla porta che mi devo sbloccare, ormai sono sette partite" . Lo dice chiaro e tondo Ciro Immobile, pure davanti alla PlayStation durante una live sul canale Twitch ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA - " Passami la pdavantiporta che mi, ormai sono sette partite" . Lo dice chiaro e tondo Ciro, pure davantiPlayStation durante una live sul canale Twitch ...

Advertising

laziolibera : Immobile alla ricerca del gol: “Mi devo sbloccare” - sportli26181512 : Immobile alla ricerca del gol: “Mi devo sbloccare”: L’attaccante della Lazio si diverte alla PlayStation e soffre s… - massacittacom : A fine 2019 avevamo segnalato dei potenziali rischi x l’asta fallimentare di questo immobile in base alla votazione… - Condominiando : #Locazione. Il conduttore che non restituisce l’immobile paga l’occupazione fino alla riconsegna anche se l’accordo… - Condominiando : #Locazione. Il conduttore che non restituisce l’immobile paga l’occupazione fino alla riconsegna anche se l’accordo… -