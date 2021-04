Il portiere para davvero tutto grazie all’allenamento speciale… (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Come diventare un portiere che para proprio tutto? Chiedere a questo atleta che si allena in modo davvero unico...caption id="attachment 1118451" align="alignnone" width="681" portiere/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Come diventare uncheproprio? Chiedere a questo atleta che si allena in modounico...caption id="attachment 1118451" align="alignnone" width="681"/caption ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Il portiere para davvero tutto grazie all'allenamento speciale... (VIDEO) - - A_Mengsk : @la_iovieno @sonoNAPnonITA Gli si rimprovera che su 3 tiri due entrano. Che 'non è mai colpa sua' come si dice ai b… - _enz29 : @essemg0819 @cippiriddu Sono nel secondo tempo gli ultimi minuti La sofferenza è quando l’avversario tira tante vo… - TheBitlandPrinc : Già detto e stradetto: tu fai i tuoi goal e te la giochi. Il #PSG sta scherzando il #Bayern. È come grandi contro p… - alei1004 : @Nadiruzzo @kravotz Qui c’è un portiere che non para più neppure per sbaglio, Morata che non segna manco con le man… -