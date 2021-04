Il Ministro Garavaglia dice che la data per le riaperture potrebbe essere il 2 giugno | VIDEO (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle dichiarazioni pomeridiane (e quotidiane) la Lega continua il pressing sulle riaperture. Poi, però, i ministri del Carroccio prendono una posizione ben diversa rispetto ai proclami populisti e danno indicazioni a respiro molto più ampio. Il tema delle riaperture è stato affrontato questa mattina da Massimo Garavaglia, che guida il dicastero del Turismo nel governo Draghi, e ha esplicitamente fatto riferimento a una data per il possibile ritorno a una parvenza di normalità: il prossimo 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Garavaglia e l’Italia che potrebbe riaprire dal prossimo 2 giugno “In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2 giugno è la nostra festa nazionale e potrebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle dichiarazioni pomeridiane (e quotidiane) la Lega continua il pressing sulle. Poi, però, i ministri del Carroccio prendono una posizione ben diversa rispetto ai proclami populisti e danno indicazioni a respiro molto più ampio. Il tema delleè stato affrontato questa mattina da Massimo, che guida il dicastero del Turismo nel governo Draghi, e ha esplicitamente fatto riferimento a unaper il possibile ritorno a una parvenza di normalità: il prossimo 2, giorno della Festa della Repubblica.e l’Italia cheriaprire dal prossimo 2“In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2è la nostra festa nazionale e...

