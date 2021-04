Ibrahimovic attore: reciterà in Asterix e Obelix (Di giovedì 8 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic diventa attore. Non si tratta di no scherzo, bensì della nuova avversaria artistica dell’attaccante svedese che, dopo aver partecipato come co-conduttore al Festival di Sanremo, questa volta ha deciso di approdare nel cinema vestendo i panni di Antivirus nel film Asterix e Obelix Ibrahimovic diventa attore? Il centroavanti rossonero lo aveva svelato poche ore fa publicando una foto particolare che raffigurava un riquadro rosso con all’interno una scritta gialla: Antivirus. Poi il mistero è stato risolto: interpreterà Antivirus nella pellicola cinematografica dedicata ai Galli. Al suo fianco ci saranno due stelle del cinema francese come Marion Cotillard(nel ruolo di Cleopatra), e Vincent Cassell( che sarà Giulio Cesare), mentre Guillaume Canet e Gilles ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Zlatandiventa. Non si tratta di no scherzo, bensì della nuova avversaria artistica dell’attaccante svedese che, dopo aver partecipato come co-conduttore al Festival di Sanremo, questa volta ha deciso di approdare nel cinema vestendo i panni di Antivirus nel filmdiventa? Il centroavanti rossonero lo aveva svelato poche ore fa publicando una foto particolare che raffigurava un riquadro rosso con all’interno una scritta gialla: Antivirus. Poi il mistero è stato risolto: interpreterà Antivirus nella pellicola cinematografica dedicata ai Galli. Al suo fianco ci saranno due stelle del cinema francese come Marion Cotillard(nel ruolo di Cleopatra), e Vincent Cassell( che sarà Giulio Cesare), mentre Guillaume Canet e Gilles ...

