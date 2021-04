I vaccini obbligatori sono necessari a salvaguardare la società | dice una sentenza

(Di giovedì 8 aprile 2021) (foto: Getty Images)L’obbligo vaccinale non viola i diritti umani e può essereo nelledemocratiche. È quanto stabilisce unaemanata l’8 aprile dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Secondo la corte, uno Stato che adotta misure contro chi non rispetta l’obbligo dei, in certe circostanze sta agendo nell’interesse della tutela della salute degli individui e non ne sta violando le libertà personali. Questo non significa che in Europa le persone verranno obbligate a ricevere icontro la propria volontà, ma che questo obbligo e le misure sanzionatorie verso chi lo rifiuta nonda considerarsi atti che violano i diritti umani. Laè storica, perché per la prima volta la Corte europea dei diritti dell’uomo si ...

'OBBLIGOTUTELA PER TUTTI' Molti genitori in Repubblica Ceca si sono opposti alla legge che rendeper i bambini . Tra i ricorrenti anche uno che era stato multato per ...La legge suiper i bambini in Repubblica Ceca non costituisce una violazione dei diritti umani. Lo stabilisce una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, riunita nella ...