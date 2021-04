I commercianti scendono in piazza "Vogliamo vivere" è il grido corale (Di giovedì 8 aprile 2021) di Lorenzo Crespi Il mondo del commercio varesino si mobilita in difesa del diritto di fare impresa. Fiva Varese, la federazione provinciale degli ambulanti, organizza per domani una manifestazione ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) di Lorenzo Crespi Il mondo del commercio varesino si mobilita in difesa del diritto di fare impresa. Fiva Varese, la federazione provinciale degli ambulanti, organizza per domani una manifestazione ...

Advertising

antennasud_13 : Taranto | Commercianti esasperati scendono in piazza - Mariuttil : Mentre il nostro premier #Draghi è in #Libia a fare le 'missioni', in Italia migliaia di commercianti scendono in… - AlbertoFavilla : Tutti i commercianti scendono in piazza per protestare contro le chiusure e la mancanza di lavoro. In questa situaz… - carlaquaregna : Dal commercio al turismo, la protesta in piazza a Novara: 'Il futuro non si chiude, vogliamo lavorare' - La Stampa… -