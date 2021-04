Griezmann | tripletta da record | tutti i figli nati l’8 aprile

(Di giovedì 8 aprile 2021) Antoineè diventato padre per la terza volta: oggi è nata Alba. Anche gli altri duesonol’8Tripla festa in casa. L’attaccante del Barcellona ha annunciato sui social la nascita della terzaa, Alba, alla quale è legata un’incredibile coincidenza e particolarità. Le Petite Diable, infatti, ha già altri due. La prima Mia, nata anche lei l’otto, ma del 2016. Il secondo, Amaro, nato anche lui giorno otto, ma del 2019. La terza adesso Alba. ? Alba8 avril 2021 à 10h24. ?? — Antoine(@Anto) April 8, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Griezmann tripletta

Il Posticipo

Antoineè diventato padre per la terza volta: oggi è nata Alba. Anche gli altri due figli sono nati l'8 ...Ladi impegni in questa finestra di fine marzo dedicata alle Nazionali sarà completata ... con il gol die l'autorete di Kimpembe. Per adesso ci sono quattro squadre a pari punti, ...Antoine Griezmann è diventato padre per la terza volta: oggi è nata Alba. Anche gli altri due figli sono nati l'8 aprile ...Diretta Kazakistan Francia streaming video tv oggi 28 marzo: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, qualificazioni mondiali.