Granada-United | invasione di campo da parte di un uomo completamente nudo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 aprile 2021) La partita di Europa League trae Manchesterè stata interrotta per qualche minuto per l’didi un. Il personaggio in questione sembra essere già ampiamente noto nella città spagnola. E’ riuscito non solo a entrare nello stadio e a bypassare tutti i protocolli Covid della UEFA, ma anche a correre per ilcome Dio lo ha fatto. Un episodio a dir poco surreale. #AHORA Europa League: Un espontáneo invade deseldel Estadio Nuevo Los Cármenes donde se juega el #– #Manchester #EuropaLeague pic.twitter.com/eDeno1i1O3 — Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) April 8, 2021 Y Brian al tercer día resucitó y al sexto saltó al ...