GdS - Il Napoli non demerita ma si sveglia troppo tardi (Di giovedì 8 aprile 2021) La Juventus, invece, è stata brava a gestire la partita, continua la Gazzetta, e ad ottenere quello che voleva: il risultato. Considerate le circostanze, per i bianconeri, era la principale esigenza, ... Leggi su 100x100napoli (Di giovedì 8 aprile 2021) La Juventus, invece, è stata brava a gestire la partita, continua la Gazzetta, e ad ottenere quello che voleva: il risultato. Considerate le circostanze, per i bianconeri, era la principale esigenza, ...

Ultime Notizie dalla rete : GdS Napoli GdS - Il Napoli non demerita ma si sveglia troppo tardi La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha analizzato la prova di ieri del Napoli contro la Juventus, nel recupero della terza giornata di Serie A. Per la rosea il Napoli non ha demeritato contro i bianconeri. Gli azzurri sono rimasti fedeli al loro modo di giocare ma ha portato dei risultati solo sul finale di partita. Tra l'altro la squadra di Gattuso arrivava ...

GdS: Juve, senza Champions disastro economico Per la Juve lo spareggio Champions con il Napoli diventa drammatica: uscire dalla coppa porterebbe al disastro economico.

Ronaldo-Dybala per lo sprint Champions, la Juventus batte il Napoli ed è terza Giornale di Sicilia GdS – Osimhen ritrovato, la fase offensiva del Napoli è stata fragile senza di lui Il centravanti nigeriano è stato l’unico in grado di contrastare la fisicità della coppia centrale, composta da Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini. CLICCA PER GLI EPISODI DA MOVIOLA DI JUVENTUS-NAPO ...

Gds – Il Napoli fragile fino all’ingresso di Osimhen, ha disorientato più volte la difesa della Juve JUVE NAPOLI OSIMHEN – Il Napoli perde 2-1 sul campo della Juve, una partita che avrebbe potuto dare uno slancio alla corsa Champions degli azzurri. Per l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha analizzato la prova di ieri del Napoli contro la Juventus, nel recupero della terza giornata di Serie A. Per la rosea il Napoli non ha demeritato contro i bianconeri. Gli azzurri sono rimasti fedeli al loro modo di giocare ma ha portato dei risultati solo sul finale di partita. Tra l'altro la squadra di Gattuso arrivava ...