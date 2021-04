Gaia Lucariello moglie Inzaghi | «Siamo sempre stati attenti Simone è asintomatico»

(Di giovedì 8 aprile 2021)di, ha raccontato, come hanno scoperto di esser positivi al Covid: le sue paroledi, in una lunga intervista concessa a Il Messaggero, ha raccontato, come hanno scoperto di esser positivi al Covid. GLI INIZI – «Tutto è iniziato tutto venerdì scorso. Mio figlio Andrea, che ha otto mesi, ha cominciato ad avere la febbre a 39 e diarrea. Gli ho fatto fare un primo tampone rapido, risultato negativo, ma sabato anche io mi sono sentita male, con gli stessi sintomi. A quel punto ho fatto il test anche io ma è risultatonegativo» LA SCOPERTA – «Per cinque giorni, dal 2 aprile scorso, io e il piccolo abbiamo fatto test rapidi a ...

, moglie di Simone Inzaghi, ha raccontato, come hanno scoperto di esser positivi al Covid: le sue ...Tutta la famiglia Inzaghi positiva al coronavirus e in isolamento. A darne notizia è stata, moglie dell'allenatore del Lazio, che in un'intervista ha raccontato quello che molti italiani hanno già passato: 'È iniziato tutto venerdì scorso. Mio figlio Andrea, che ha 8 mesi, ...Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, in una lunga intervista concessa a Il Messaggero, ha raccontato, come hanno scoperto di esser positivi al Covid. GLI INIZI – «Tutto è iniziato tutto venerdì ...L’annuncio lo ha dato la moglie dell’allenatore della Lazio, Gaia Lucariello, con una storia Instagram. Che ha poi raccontato gli ultimi giorni al Messaggero. “Mi hanno detto che capita spesso che ci ...