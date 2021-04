Federica Sciarelli, è successo a Chi l’ha visto durante la puntata sul caso Denise Pipitone e Olesya (Di giovedì 8 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile è andata in onda la puntata tanto attesa di ‘Chi l’ha visto?” che ha trattato il caso di Olesya Rostova, la ragazza che dalla trasmissione russa ”Lasciali parlare” ha chiesto aiuto per ritrovare la sua famiglia biologica. Un caso balzato alle cronache italiane per la forte somiglianza della 21enne con Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 a 4 anni da Maraza De Vallo, in Sicilia. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade è stata poi affidata a un orfanotrofio. Da qui la segnalazione a ‘Chi l’ha visto?’ da una telespettatrice russa da anni residente in Italia e che ha associato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile è andata in onda latanto attesa di ‘Chi?” che ha trattato ildiRostova, la ragazza che dalla trasmissione russa ”Lasciali parlare” ha chiesto aiuto per ritrovare la sua famiglia biologica. Unbalzato alle cronache italiane per la forte somiglianza della 21enne con Piera Maggio, la mamma di, scomparsa nel 2004 a 4 anni da Maraza De Vallo, in Sicilia. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade è stata poi affidata a un orfanotrofio. Da qui la segnalazione a ‘Chi?’ da una telespettatrice russa da anni residente in Italia e che ha associato ...

