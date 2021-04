Facebook ha il coraggio di dire che non è colpa sua se le hanno sottratto mezzo miliardo di numeri di telefono (Di giovedì 8 aprile 2021) Nessuno sarà avvisato che il suo numero è stato sottratto, perché secondo Facebook non c'è stato alcun data breach. La colpa è di chi abusa dei suoi servizi. Peccato che questi servizi non siano protetti nel modo giusto e non siano adeguati a tutelare i dati che il social custodisce.... Leggi su dday (Di giovedì 8 aprile 2021) Nessuno sarà avvisato che il suo numero è stato, perché secondonon c'è stato alcun data breach. Laè di chi abusa dei suoi servizi. Peccato che questi servizi non siano protetti nel modo giusto e non siano adeguati a tutelare i dati che il social custodisce....

Advertising

ItaliaViva : Se oggi nel Pnrr gli investimenti per la produttività della cultura e del turismo sono triplicati è anche grazie a… - Digital_Day : LOL, chi ride è fuori - BBEditore : «Volevo parlare dei normali attraverso gli occhi del diverso, con ironia e senza retorica» #MicheleCecchini ci ra… - middleagewome : RT @lucesilverhawk: non ho mai usato facebook, ma per questa giornata avevo bisogno di scrivere su una piattaforma senza limiti di caratter… - paninoelistino : Il FMI internazionale propone tasse fui ricchi e sui redditi più alti per sostenere la ripresa. Chissà se il FMI av… -