Draghi in Libia | fedele alla linea Minniti-Salvini

"Noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa, per i salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia". Con queste poche parole, il presidente del Consiglio Draghi in visita in Libia ha delineato la strategia presente e futura del suo governo in tema di immigrazione e diritti umani. Nulla di nuovo verrebbe da dire, se non ci si trovasse di fronte all'esecutivo che doveva segnare una svolta per il nostro Paese. Eppure la linea dettata è ancora una volta quella della continuità. Di fronte a dati reali e testimonianze, anche di agenzie delle Nazioni Unite, che parlano da anni di torture, morte, stupri, riduzione in schiavitù e violenze diffuse, il capo del governo italiano esprime soddisfazione. Chiama salvataggi quei respingimenti delegati alla ...

